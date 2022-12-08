Роботу Мурата Якіна було високо оцінено президентом місцевої федерації футболу Домініком Бланом. Як інформує Neue Zürcher Zeitung, 48-річного фахівця не буде звільнено, незважаючи на поразку своєї команди з рахунком 1:6 у матчі 1/8 фіналу ЧС-2022 проти Португалії.

Португалія залишила Роналду в запасі і забила 6 голів – відеоогляд матчу зі Швейцарією

У Швейцарській федерації футболу оцінили шість набраних очок збірною Швейцарії у груповому етапі ЧС. У матчі з Португалією низка гравців "наті" не встигла відновитися після матчу з Сербією, до того ж деякі гравці застудилися (Сільван Відмер) і не змогли вийти на поле. Ті ж, хто таки зміг зіграти, виглядали через застуду не найкращим чином.

Контракт Якіна чинний до кінця Євро-2024.

Португалія вийшла в 1/4 ЧС-2022, забивши 6 голів Швейцарії – жахіття Роналду, історичний хет-трик і аналогія з Україною