Работа Мурата Якина была высоко оценена президентом местной федерации футбола Домиником Бланом. Как информирует Neue Zürcher Zeitung, 48-летний специалист не будет уволен, несмотря на поражение своей команды со счётом 1:6 в матче 1/8 финала ЧМ-2022 против Португалии.

Португалия оставила Роналду в запасе и забила 6 голов – видеообзор матча со Швейцарией

В швейцарской федерации футбола оценили шесть набранных очков сборной Швейцарией в групповом этапе ЧМ. В матче с Португалией ряд игроков "нати" не успел восстановиться после матча с Сербией, к тому же некоторые игроки простудились (Сильван Видмер) и не смогли выйти на поле. Те же, кто всё-таки смог сыграть, выглядели из-за простуды не лучшим образом.

Контракт Якина действует до конца Евро-2024.

Португалия вышла в 1/4 ЧМ-2022, забив 6 голов Швейцарии – кошмар Роналду, исторический хет-трик и аналогия с Украиной