Швейцарія напоролася на Португалію в 1/8 фіналу ЧС-2022, пропустивши шість голів (1:6). Дивіться огляд матчу на "Футбол 24".

"Залишити Кріштіану Роналду в запасі було моїм тактичним рішенням, яке я підготував заздалегідь", – сказав перед матчем зі Швейцарією головний тренер збірної Португалії Фернанду Сантуш. І не помилився.

Португалія знищила Швейцарію в матчі 1/8 ЧС-2022 – дебютант присоромив Роналду, найкращий жереб і супершоу Рамуша

Форвард Бенфіки Гонсалу Рамуш, який вийшов замість Роналду, оформив хет-трик, і це були його перші голи на ЧС-2022 у Катарі. Крім Рамуша за португальську команду забивали також Пепе, Рафаел Геррейро та Рафаел Леау. Голом престижу у складі збірної Швейцарії відзначився центральний захисник Манчестер Сіті Мануель Аканджі.