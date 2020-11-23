П'ять поєдинків раунду зіграють 2 грудня, а шостий – 16 грудня, повідомляє офіційний сайт УАФ.

УПЛ обрала найкращого тренера 10-го туру

Центральним матчем цього етапу стане двобій у Чернігові, де місцева Десна поміряється силами з луганською Зорею. Ще один поєдинок за участі двох представників УПЛ відбудеться на Кіровоградщини – Олександрія спробує взяти реванш за несподівану поразку від Миная у чемпіонаті. Натомість Маріуполь, Колос, Ворскла та СК Дніпро-1 проекзаменують команди Першої і Другої ліг.

Усі пари 1/8 фіналу:

2 грудня

13:00 – Верес – Маріуполь

13:00 – Нива Вінниця – Колос

14:00 – Агробізнес – Ворскла

16:30 – Олександрія – Минай

час узгоджується – ВПК-Агро – СК Дніпро-1

16 грудня

час узгоджується – Десна – Зоря

Нагадаємо, що матчі 1/4 фіналу заплановані на березень 2021-го. На цьому етапі вже розпочнуть виступи чинний володар Кубка київське Динамо та чемпіон України – донецький Шахтар. Фінал турніру має відбутися в Тернополі на міському стадіоні 12 травня 2021 року.

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