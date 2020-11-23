Кубок України: відомі дати й час початку матчів 1/8 фіналу – учасникам єврокубків світить сніжне протистояння
Українська асоціація футболу визначилася, коли відбудуться поєдинки четвертого етапу Кубка України 2020/21.
П'ять поєдинків раунду зіграють 2 грудня, а шостий – 16 грудня, повідомляє офіційний сайт УАФ.
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Центральним матчем цього етапу стане двобій у Чернігові, де місцева Десна поміряється силами з луганською Зорею. Ще один поєдинок за участі двох представників УПЛ відбудеться на Кіровоградщини – Олександрія спробує взяти реванш за несподівану поразку від Миная у чемпіонаті. Натомість Маріуполь, Колос, Ворскла та СК Дніпро-1 проекзаменують команди Першої і Другої ліг.
Усі пари 1/8 фіналу:
2 грудня
13:00 – Верес – Маріуполь
13:00 – Нива Вінниця – Колос
14:00 – Агробізнес – Ворскла
16:30 – Олександрія – Минай
час узгоджується – ВПК-Агро – СК Дніпро-1
16 грудня
час узгоджується – Десна – Зоря
Нагадаємо, що матчі 1/4 фіналу заплановані на березень 2021-го. На цьому етапі вже розпочнуть виступи чинний володар Кубка київське Динамо та чемпіон України – донецький Шахтар. Фінал турніру має відбутися в Тернополі на міському стадіоні 12 травня 2021 року.
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