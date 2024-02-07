Трабзонспор і Борусія Дортмунд оголосили про перехід 32-річного правого захисника. У новій команді Тома Меньє гратиме під 12-м номером, інформує прес-служба турецького клубу.

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Бельгієць перейшов у Трабзонспор вільним агентом. Борусія Д повідомила про достроковий розрив контракту з Меньє, який у складі збірної Бельгії став бронзовим призером чемпіонату світу-2018.

Меньє виступав за Борусію з 2020 року, перейшовши на правах вільного агента з ПСЖ. За "джмелів" бельгієць у поточному сезоні зіграв 8 матчів (загалом – 86 поєдинків). У Дортмунді захисник виграв один трофей – Кубок Німеччини 2020/21.