Новачок УПЛ потрапив у неприємну ситуацію через аморальні заяви однієї з груп своїх фанатів. Втім, не всі у Житомирі поділяють такі радикальні думки.

Вчора угрупування з красномовною назвою White Zt Family висловилося проти переходу в команду легіонерів із Африки. Така відверто расистська позиція обурила звичайних уболівальників команди. Водночас клуб на момент публікації цієї новини продовжує вдавати, ніби нічого не відбулося.

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"Наша спільнота вболівальників вважає за потрібне озвучити свою позицію щодо ситуації. White Zt Family – це невелика група вболівальників, які мають свою думку і погляди на життя. Водночас ми, інша частина вболівальників Полісся, вважаємо дикунством у 21 сторіччі оцінювати людину за кольором її шкіри. Нові гравці мають бути оцінені за їхніми ігровими характеристиками та статистикою виступів на полі.

Ще кілька років тому ми могли лише мріяти про присутність у команді футболістів, які вже мають досвід виступів на чемпіонаті світу та достатньо ігрової практики у французькій Лізі 1. Можливо, за логікою, яку висловили вчора, варто оцінювати гравців не лише за кольором шкіри, а й за віросповіданням? Чи, може, варто запросити в український клуб росіян, адже колір їхньої шкіри – білий? Вважаємо, що це риторичні запитання", – йдеться у заяві fcpolissya_fan.

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