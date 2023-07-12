Новичок УПЛ попал в неприятную ситуацию из-за безнравственных заявлений одной из групп своих фанатов. Впрочем, не все в Житомире разделяют столь радикальные мнения.

Вчера группировка с красноречивым названием White Zt Family высказалась против перехода в команду легионеров из Африки. Такая откровенно расистская позиция возмутила обычных болельщиков команды. В то же время клуб на момент публикации этой новости продолжает делать вид, будто ничего не произошло.

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"Наше сообщество болельщиков считает нужным озвучить свою позицию по поводу ситуации. White Zt Family – это небольшая группа болельщиков, которые имеют свое мнение и взгляды на жизнь. В то же время мы, другая часть болельщиков Полесья, считаем дикостью в 21 веке оценивать человека по цвету его кожи Новые игроки должны быть оценены по их игровым характеристикам и статистике выступлений на поле.

Еще несколько лет назад мы могли только мечтать о присутствии в команде футболистов, уже имеющих опыт выступлений на чемпионате мира и достаточно игровой практики во французской Лиге 1. Возможно, по логике, которую выразили вчера, стоит оценивать игроков не только по цвету кожи, а и по вероисповеданию? Или, может, стоит пригласить в украинский клуб россиян, ведь цвет их кожи – белый? Считаем, что это риторические вопросы", – говорится в заявлении fcpolissya_fan.

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