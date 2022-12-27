"Ми говорили з Кучуком, що матч із Шахтарем був зі знаком плюс для нас. У тому стані, в якому ми були, було багато травмованих, хтось лише вилікувався після коронавірусу. Дідик грав лівого захисника, а він ніколи там не грав. Було багато хороших тренерських рішень Кучука.

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Команда із найбільшим бюджетом у Східній Європі, я вам скажу, сильно поприсідала, щоб забити нам цей диво-гол. Так, напевно, він був справедливим, напевно, ми не заслуговували на перемогу або хоча б нічию. Але сам рівень та впевненість, де вийшли молоді футболісти, закрили зони, професійно зіграли. Це не футболісти по 20-30-40 млн, це молодь, яка спокійно вийшла. Навіть із якимось шармом грала.

Уболівальники критикували Рух за цей матч? Уболівальник може робити все, що завгодно. Ми йшли з цього матчу з високо піднятою головою. Фанати та тренери можуть говорити все що завгодно. Правильно Кучук сказав, що можемо помінятись місцями і потім говорити, кому соромно. Мені точно не соромно за свою команду.

Пишаюся своєю командою, тренером, який у тих важких умовах, з таким бюджетом, який точно не 40 млн. Прошу бога ще трохи пожити, щоби побачити цих дітей на рівні збірних, – сказав Козловський для Youtube-каналу Руха.

Нагадаємо, у тому матчі львів'яни усією командою оборонялись, і лише перед фінальним свистком "гірники" двічі зуміли забити. Наставник Шахтаря Роберто Де Дзербі "порадив" тренеру Руха Леоніду Кучуку змінити роботу за такий стиль гри.

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