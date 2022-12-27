"Мы говорили с Кучуком, что матч с Шахтером был со знаком плюс для нас. В том состоянии, в котором мы были, было много травмированных, кто-то только вылечился после коронавируса. Дидык играл левого защитника, а он никогда там не играл. Было много хороших тренерских решений Кучука.

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Команда с самым большим бюджетом в Восточной Европе, я вам скажу, сильно поприседала, чтобы забить нам этот чудо-гол. Да, наверное, он был справедлив, наверное, мы не заслуживали победы или хотя бы ничьей. Но уровень и уверенность, где вышли молодые футболисты, закрыли зоны, профессионально сыграли. Это не футболисты по 20-30-40 млн, это спокойно вышедшая молодежь. Даже с каким-то шармом играла.

Болельщики критиковали Рухза этот матч? Болельщик может делать все, что угодно. Мы уходили из этого матча с высоко поднятой головой. Фанаты и тренеры могут говорить все что угодно. Правильно Кучук сказал, что можем поменяться местами и потом говорить, кому стыдно. Мне точно не стыдно за свою команду.

Горжусь своей командой, тренером, который в тех трудных условиях, с таким бюджетом, который точно не 40 млн. Прошу бога еще немного пожить, чтобы увидеть этих детей на уровне сборных", – сказал Козловский для Youtube-канала Руха.

Напомним, в том матче львовяне всей командой оборонялись и только перед финальным свистком "горняки" дважды сумели забить. Наставник Шахтера Роберто Де Дзерби "посоветовал" тренеру Руха Леониду Кучуку сменить работу за такой стиль игры.

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