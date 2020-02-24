Інтер – Лудогорець: матч Ліги Європи офіційно відбудеться без глядачів

Поширення епідемії з Китаю продовжує корегувати розпорядок футбольних матчів у Європі.

Матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи Інтер – Лудогорець відбудеться без глядачів. Таке рішення сьогодні, 24 лютого, прийняв УЄФА.

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До таких заходів організація змушена вдатися через поширення коронавірусу в одному з регіонів Італії. Вірус на Апеннінах уже став причиною перенесення кілька матчів Серії А та поєдинків нижчих дивізіонів.

Нагадаємо, що у першому поєдинку 1/16 фіналу Ліги Європи Інтер у Болгарії здолав Лудогорець (2:0). Матч-відповідь запланований на 27 лютого.

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