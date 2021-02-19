Голова Української асоціації футболу Андрій Павелко повідомив, що квота на кількість вболівальників на міжнародні матчі українських команд може збільшитись.

"УАФ звернулася до УЄФА з проханням збільшити допустиму квоту уболівальників на найближчих домашніх матчах наших національних збірних, а також Динамо і Шахтаря в єврокубках, з 30% до 50% від загальної кількості наявних місць.

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Таку квоту на поєдинках, які проходять в Україні, дозволив своїм рішенням Кабінет міністрів і це ще одна важлива перемога над пандемією і хороший весняний подарунок усім шанувальникам футболу", – написав Павелко на своїй сторінці у Facebook.

Зазначимо, що матч Динамо – Брюгге відбувся за присутності вболівальників на трибунах – рішення було прийняте за 6 годин до початку поєдинку.

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