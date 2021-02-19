Председатель Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко сообщил, что квота на количество болельщиков на международных матчей украинских команд может увеличиться.

"УАФ обратилась в УЕФА с просьбой увеличить допустимую квоту болельщиков на ближайших домашних матчах наших национальных сборных, а также Динамо и Шахтера в еврокубках, с 30% до 50% от общего количества имеющихся мест.

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Такую квоту на поединках, которые проходят в Украине, позволил своим решением Кабинет министров и это еще одна важная победа над пандемией и хороший весенний подарок всем любителям футбола", – написал Павелко на своей странице в Facebook.

Отметим, что матч Динамо – Брюгге состоялся в присутствии болельщиков на трибунах – решение было принято за 6 часов до начала поединка.

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