УАФ завтра винесе остаточний вердикт щодо Олімпіка

Донецький Олімпік незабаром дізнається, чи буде брати участь у наступному сезоні УПЛ.

Завтра, 14 червня, виконавчий комітет УАФ винесе остаточне рішення щодо долі донецького Олімпіка, чи зможе клуб взяти участь у наступному сезоні УПЛ, повідомляє телеканал "Футбол 1".

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Нагадаємо, донецький клуб має проблеми з атестацією через дискваліфікацію молодіжної та юнацької команд, які були покарані за участь у договірних матчах.

До слова, нещодавно клуби УПЛ на своєму засіданні підтримали збереження Олімпіка в наступному сезоні чемпіонату України.

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