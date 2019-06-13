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УАФ завтра винесе остаточний вердикт щодо Олімпіка

18:17 194 Читать на русском
УАФ завтра винесе остаточний вердикт щодо Олімпіка
Олімпік / Сайт клубу

Донецький Олімпік незабаром дізнається, чи буде брати участь у наступному сезоні УПЛ.

Завтра, 14 червня, виконавчий комітет УАФ винесе остаточне рішення щодо долі донецького Олімпіка, чи зможе клуб взяти участь у наступному сезоні УПЛ, повідомляє телеканал "Футбол 1".

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Нагадаємо, донецький клуб має проблеми з атестацією через дискваліфікацію молодіжної та юнацької команд, які були покарані за участь у договірних матчах.

До слова, нещодавно клуби УПЛ на своєму засіданні підтримали збереження Олімпіка в наступному сезоні чемпіонату України.

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Теги
Апеляційний комітет УАФ Олімпік Олімпік УАФ Атестація клубів УПЛ
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