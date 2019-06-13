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УАФ завтра вынесет окончательный вердикт по Олимпику

18:17 23 Читати українською
УАФ завтра вынесет окончательный вердикт по Олимпику
Олимпик / Сайт клуба

Донецкий Олимпик вскоре узнает, будет ли участвовать в следующем сезоне УПЛ.

Завтра, 14 июня, исполнительный комитет УАФ вынесет окончательное решение о судьбе донецкого Олимпика, сможет ли клуб принять участие в следующем сезоне УПЛ, сообщает телеканал "Футбол 1".

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Напомним, донецкий клуб имеет проблемы с аттестацией из-за дисквалификации молодежной и юношеской команд, которые были наказаны за участие в договорных матчах.

К слову, недавно клубы УПЛ на своем заседании поддержали сохранение Олимпика в следующем сезоне чемпионата Украины.

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