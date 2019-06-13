Гельзін назвав мету Олімпіка на сезон 2019/20 – клуб не отримав атестат на участь в УПЛ

Президент Олімпіка Владислав Гельзін повідомив, які цілі має команда на сезон 2019/20.

"Олімпік сьогодні – стабільний клуб. У нас немає жодного долара боргу. Звичайно, якби ми були вдома, то була б можливість підсилюватися, купувати нових футболістів. Але поки виходимо з того, що є.

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Зате не маємо боргів, стабільно виступаємо і не словом, а ділом розвиваємо український футбол. Завдання на наступний сезон – потрапляння в єврокубки", – цитує Гельзіна FootBoom.

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