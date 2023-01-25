УАФ затвердила список стадіонів, розбитих на чотири категорії – заходам безпеки відповідають лише сім арен
Українська асоціація футболу присвоїла футбольним спорудам відповідний рейтинг.
Виконавчий комітет УАФ на своєму засіданні затвердив список стадіонів, які відповідають структурним критеріям категорій (згідно з Положенням про категорії стадіонів Регламенту інфраструктури стадіонів та заходів безпеки проведення змагань в УПЛ, ПФЛ та серед жіночих клубів). Всі арени були поділені на 4 категорії.
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До слова, до найвищої категорії підвищили стадіон Ворскли, натомість призупинили категорію окупованому стадіону ім. Бойка в Маріуполі та зруйнованим стадіонам у Миколаєві та Чернігові. Ще низку арен, як наприкла Метеор у Дніпрі чи Україна у Львові, понизили у рейтингу.
Стадіони, які відповідають структурним критеріям 4-ї (найвищої) категорії УАФ:
Арена Львів (м. Львів)
Ворскла ім. О. Бутовського (м. Полтава)
Дніпро-Арена (м. Дніпро)
НСК Олімпійський (м. Київ)
ОСК Металіст (м. Харків)
Славутич-Арена (м. Запоріжжя)
Чорноморець (м. Одеса)
Стадіони, які відповідають структурним критеріям 3-ї категорії УАФ:
Авангард (м. Луцьк)
Авангард (м. Ужгород)
Динамо ім. В. Лобановського (м. Київ)
Зірка (м. Кропивницький)
Колос (с. Ковалівка, Київська обл.)
КСК Ніка (м. Олександрія)
Оболонь-Арена (м. Київ)
Тернопільський міський стадіон ім. Р. Шухевича (м. Тернопіль)
Черкаси-Арена (м. Черкаси)
Зі стадіонами, які відповідають структурним критеріям 2-ї та 1-ї категорій УАФ можна ознайомитись на офіційному сайті УАФ.
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