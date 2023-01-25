Виконавчий комітет УАФ на своєму засіданні затвердив список стадіонів, які відповідають структурним критеріям категорій (згідно з Положенням про категорії стадіонів Регламенту інфраструктури стадіонів та заходів безпеки проведення змагань в УПЛ, ПФЛ та серед жіночих клубів). Всі арени були поділені на 4 категорії.

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До слова, до найвищої категорії підвищили стадіон Ворскли, натомість призупинили категорію окупованому стадіону ім. Бойка в Маріуполі та зруйнованим стадіонам у Миколаєві та Чернігові. Ще низку арен, як наприкла Метеор у Дніпрі чи Україна у Львові, понизили у рейтингу.

Стадіони, які відповідають структурним критеріям 4-ї (найвищої) категорії УАФ :

Арена Львів (м. Львів)

Ворскла ім. О. Бутовського (м. Полтава)

Дніпро-Арена (м. Дніпро)

НСК Олімпійський (м. Київ)

ОСК Металіст (м. Харків)

Славутич-Арена (м. Запоріжжя)

Чорноморець (м. Одеса)

Стадіони, які відповідають структурним критеріям 3-ї категорії УАФ :

Авангард (м. Луцьк)

Авангард (м. Ужгород)

Динамо ім. В. Лобановського (м. Київ)

Зірка (м. Кропивницький)

Колос (с. Ковалівка, Київська обл.)

КСК Ніка (м. Олександрія)

Оболонь-Арена (м. Київ)

Тернопільський міський стадіон ім. Р. Шухевича (м. Тернопіль)

Черкаси-Арена (м. Черкаси)



Зі стадіонами, які відповідають структурним критеріям 2-ї та 1-ї категорій УАФ можна ознайомитись на офіційному сайті УАФ.

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