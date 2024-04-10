Похоже, со следующего сезона футболисты могут потерять дополнительный подработок за принципиальность в некоторых матчах.

"Представители клубов в кулуарном режиме уверяют, что формулировка по запрету стимулов третьей стороной – расплывчатая и прямого вето не существует.

Шахтер стимулирует не только соперников Динамо – Вацко рассказал о финансовой дуэли грандов

По нашей информации, к началу следующего сезона текст Кодекса этики и честной игры УАФ будет обновлен, а формулировка не оставит шансов на двоякость интерпретации.

Однако сначала соответствующий комитет должен получить руководителя, который будет назначен на ближайшем исполкоме УАФ. Он, по нашим данным, состоится в середине апреля", – говорится в Telegram-канале "ТаТоТаке".

Напомним, ранее журналисты сообщали о стимулировании Шахтером соперников Динамо и Кривбасса и наоборот. Более того, подобные случаи известны даже в Первой лиге – в частности главный тренер Ингульца Владислав Лупашко намекал на финансовое влияние на соперников петровцев со стороны Карпат и Левого берега, которые являются прямыми конкурентами за выход в УПЛ.

Динамо і ван Леувен потребують один одного, або Як опинитися у своїй тарілці, не зважаючи на Шахтар