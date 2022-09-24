"Синьо-жовті" змогли реабілітуватися за невдачу в Шотландії. Олександр Петраков змінив усю команду – на поле вийшли 11 нових футболістів. Це дало результат у вигляді впевненої перемоги 5:0, хоча у першому таймі українці забили лише одного разу. А от у другій половині, як кажуть, "прорвало" – ще 4 влучні удари.

Вірменія – Україна – 0:5 – відео голів

"Крім перемоги, які я зроблю висновки з цієї гри? Футбол буває дуже жорстоким. Я в такому становищі був 21 вересня (після поразки в Глазго – прим.), у якому зараз опинився тренер Вірменії та вся їхня збірна. Я хочу підтримати тренера. Є такий вираз – вони попали під коток. Під наш коток.

Гра Ігнатенка? Я не люблю виділяти якогось одного гравця. Футбол – це командний вид спорту. От навіть гол – це чиясь помилка. Я вам покажу, що буває такий ланцюг помилок, розумієте? Можу показати, у будь-якій грі. Тому когось виділяти не треба. Жорстокий буває футбол.

Чи очікувати такий же склад із Шотландією, як був сьогодні? Хитрий ти такий, так? Ти у шотландській збірній працюєш (до журналіста – прим)? Я вже говорив про це. Я ризикую завжди. Який буде склад – ще подумаю. Не боюся критики, у мене така посада. Для мене ця критика була важка спочатку, а зараз я вже все розумію, тому про склад не скажу.

Я не здивований цим результатом. Як би то сказати, дуже добре, що була така дуже болюча поразка, і хлопці все зрозуміли і все виконували. Я їм дуже вдячний. Це їхня перемога. Я вдячний їм, що не опустили руки. Дякую їм. Вони молодці.

Здивування, що я випустив 11 нових футболістів? Щоб ви всі знали. У мене у збірній немає основних гравців. У нас колектив єдиний. Не може бути в збірній перший та другий склад. Щоб ви розуміли, у нас такого нема. У збірній атмосфера інша, і конкуренція інша, ніж у клубах. Вийшли ті, хто не має практики, я довірився їм, вони все виконали. Ми у грі, хочемо реваншу і обіграти Шотландію. Як кажуть, "відмазатися".

Зробимо все можливе, але це спорт. Дуже дякую Вірменії, нас тут дуже добре прийняли. Все добре, дуже дякую. Бажаю Вірменії, щоб не було у вас війни", – підсумував Олександр Петраков.

Останній матч Ліги націй "синьо-жовті" зіграють 27 вересня проти Шотландії. Саме в цій грі, яка відбудеться у Кракові, визначиться, хто посяде перше місце в групі та вийде в елітний дивізіон А.

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