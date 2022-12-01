Інформація про те, що підготовку до проведення позачергового Конгресу Української асоціації футболу 20 грудня 2022 року, повідомляє офіційний сайт УАФ.

УАФ планує обрати президента та керівний склад попри заборону суду – очільники тільки-но вийшли під заставу у 20 млн

Зазначається, що 5 вересня Печерським районним судом міста Києва було винесено ухвалу про заборону УАФ вчиняти дії щодо підготовки, проведення і розгляду питань щодо вибору нового президента та керівного складу асоціації. Таким чином, станом на сьогодні проведення чергового XXV звітно-виборного Конгресу УАФ можливо тільки після скасування режиму воєнного стану в Україні та судової заборони на дані дії.

Нагадаємо, конгрес УАФ мав пройти ще 7 березня, але його відклали через початок повномасштабної війни. Тоді єдиним кандидатом на посаду президента УАФ був Андрій Павелко. До слова, напередодні йому та генеральному секретарю УАФ Юрію Запісоцькому суд обрав запобіжний захід у справі про розкрадання грошей на футбольних полях – 2 місяці арешту. Обидва вийшли під заставу у 9 млн 880 тисяч гривень.

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