Информация о том, что подготовка к проведению внеочередного Конгресса Украинской ассоциации футбола 20 декабря 2022 года, сообщает официальный сайт УАФ.

УАФ планирует избрать президента и руководящий состав вопреки запрету суда – функционеры только вышли под залог в 20 млн

Отмечается, что 5 сентября Печерским районным судом города Киева было вынесено постановление о запрете УАФ совершать действия по подготовке, проведению и рассмотрению вопросов выбора нового президента и руководящего состава ассоциации. Таким образом, по состоянию на сегодняшний день проведение очередного XXV отчетно-выборного Конгресса УАФ возможно только после отмены режима военного положения в Украине и судебного запрета на данные действия.

Напомним, конгресс УАФ должен был пройти еще 7 марта, но его отложили из-за начала полномасштабной войны. Тогда единственным кандидатом на пост президента УАФ был Андрей Павелко. К слову, накануне ему и генеральному секретарю УАФ Юрию Записоцкому суд избрал меру пресечения по делу о хищении денег на футбольных полях – 2 месяца ареста. Оба вышли под залог в 9 млн 880 тысяч гривен.

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