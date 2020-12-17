Дев'ять українських гравців взяли участь у матчі "збірної ДНР" – УАФ розпочала провадження з подачі СБУ
Низка українських футболістів наважились заплямувати репутацію виступами у складі "збірної ДНР".
Служба безпеки України звернулася до УАФ та повідомила про громадян України, які "засвітилися" у складі збірної так званої "ДНР". 9 підозрюваних брали участь у товариському матчі проти збірної так званої "Республіки Абхазія" 25 вересня 2020 року на стадіоні Динамо у місті Сухумі.
"Це – бренд Донбасу": у Донецьку створили "новий Шахтар"
Усі гравці зареєстровані в інформаційно-аналітичній базі УАФ:
Гарненку Станіславу Андрійовичу, 1987 р. н.;
Федотову Євгену Олександровичу, 1987 р. н.;
Пархоменку Артему Олександровичу, 2000 р. н.;
Охмату Євгену Ігоровичу, 1987 р. н.;
Томазову Савелію Сергійовичу, 1998 р. н.;
Махну Ярославу Миколайовичу, 1993 р. н.;
Лагоді Андрію Олеговичу, 2002 р. н.;
Бессалову Артему Леонідовичу, 1983 р. н.;
Фролову Владиславу Володимировичу, 1988 р. н.
Зазначеним особам пропонується надати письмові пояснення щодо їхньої участі у поєдинку двох так званих "республік".
"Хочеться взяти биту і по голові настукати": Андрій Воробей про те, як "став" тренером у "ДНР", попав на гроші в Донецьку і кого виносили п'яним