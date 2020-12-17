Служба безпеки України звернулася до УАФ та повідомила про громадян України, які "засвітилися" у складі збірної так званої "ДНР". 9 підозрюваних брали участь у товариському матчі проти збірної так званої "Республіки Абхазія" 25 вересня 2020 року на стадіоні Динамо у місті Сухумі.

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Усі гравці зареєстровані в інформаційно-аналітичній базі УАФ:

Гарненку Станіславу Андрійовичу, 1987 р. н.;

Федотову Євгену Олександровичу, 1987 р. н.;

Пархоменку Артему Олександровичу, 2000 р. н.;

Охмату Євгену Ігоровичу, 1987 р. н.;

Томазову Савелію Сергійовичу, 1998 р. н.;

Махну Ярославу Миколайовичу, 1993 р. н.;

Лагоді Андрію Олеговичу, 2002 р. н.;

Бессалову Артему Леонідовичу, 1983 р. н.;

Фролову Владиславу Володимировичу, 1988 р. н.

Зазначеним особам пропонується надати письмові пояснення щодо їхньої участі у поєдинку двох так званих "республік".

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