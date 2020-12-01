На окупованих територіях вирішили "повернути" собі історичну назву.

У Донецьку повернули історичну назву ФК Шахтар. Відзначимо, що цей клуб жодним чином не пов'язаний із чинним чемпіоном України.

Шахтар – Реал Мадрид: анонс матчу Ліги чемпіонів

"Це – бренд нашої республіки, це – бренд Донбасу. Тут грають вихованці вже республіканських футбольних шкіл. Тобто – наші місцеві. Це той Шахтар, який був ще за Радянського Союзу", – наводить слова генерального директора новоствореного клубу Руслан Череднікова Донбасс Сегодня.

Зазначається, що клуб дебютує у зимовій першості так званої ДНР, а першим суперником стане Гірник із Комсомольского.

Шахтар вирвав дуже важку перемогу над СК Дніпро-1 – невиразний футбол Каштру, хлопці Йовічевіча майже дотерпіли