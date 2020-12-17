Девять украинских игроков приняли участие в матче "сборной ДНР" – УАФ открыла дело с подачи СБУ
Ряд украинских футболистов решились запятнать репутацию выступлениями в составе "сборной ДНР".
Служба безопасности Украины обратилась к УАФ и сообщила о гражданах Украины, которые "засветились" в составе сборной так называемой "ДНР". 9 подозреваемых участвовали в товарищеском матче против сборной так называемой "Республики Абхазия" 25 сентября 2020 на стадионе Динамо в городе Сухуми.
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Все игроки зарегистрированы в информационно-аналитической базе УАФ:
Гарненко Станиславу Андреевичу, 1987 г. р.;
Федотову Евгению Александровичу, 1987 г. р.;
Пархоменко Артему Александровичу, в 2000 г. р.;
Охмату Евгению Игоревичу, 1987 г. р.;
Томазову Савелию Сергеевичу, 1998 г. р.;
Махно Ярославу Николаевичу, 1993 г. р.;
Лагоде Андрею Олеговичу, в 2002 г. р.;
Бессалову Артему Леонидовичу, 1983 г. р.;
Фролову Владиславу Владимировичу, 1988 г. р.
Указанным лицам предлагается предоставить письменные объяснения относительно их участия в поединке двух так называемых "республик".
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