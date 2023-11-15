Оборонець СК Дніпро-1 Олександр Сваток поділився очікуваннями від вирішального матчу "синьо-жовтих" за вихід на Євро-2024.

"В італійців завжди дуже сильна команда, з індивідуально сильними гравцями, тактично підкована.

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Не хочеться говорити про фаворита прийдешнього матчу – все буде зрозуміло на футбольному полі. Гадаю, із мотивацією в нас усе буде гаразд", – сказав Сваток у коментарі прес-службі УАФ.

Нагадаємо, поєдинок між збірними України та Італії відбудеться у понеділок, 20 листопада, у німецькому Леверкузені. Початок зустрічі о 21:45.

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