Збірна України продовжує підготовку до вирішального поєдинку за вихід на Євро-2024 проти Італії, який відбудеться 20 листопада. У четвер, 16 листопада, підопічні Сергія Реброва зіграють спаринг з польською Лехією, яка нині бореться за вихід в Екстраклясу.

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Прес-служба гданського клубу у своїх соцмережах анонсувала матч, який відбудеться у закритому режимі, розмістивши на афіші поєдинку українського півзахисника Максима Хланя. Згідно з опублікованою інформацією, таємний спаринг відбудеться о 17:00 за київським часом і пройде на "Полсат Плюс Арені" у Гданську (домашньому стадіоні Лехії).

Нагадаємо, наразі в активі збірної України 13 очок, Італія відстає на 3 пункти, але має гру в запасі з Північною Македонією.

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