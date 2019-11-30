Жеребкування Євро-2020: Україна та інші збірні дізнаються суперників – онлайн-трансляція

У Бухаресті 30 листопада пройде церемонія жеребкування Євро-2020. Збірна України та ще 19 команд дізнаються своїх суперників. Пряму трансляцію та результати жеребкування читайте на "Футбол 24".

Церемонія жеребкування чемпіонату Європи-2020 розпочнеться о 19:00 за київським часом. Усі 24 учасники розподілені на 4 кошики по 6 команд у кожному. Збірна України, як і ще 5 команд, опинилася у першому кошику. Не потрапили туди чинні чемпіони світу (Франція) і Європи (Португалія). А от Бельгія, Італія, Англія, Німеччина, Іспанія точно не стануть нашими суперниками.

Жеребкування Євро-2020 вже сьогодні: Україна та інші збірні знають всі розклади – кошики, перші суперники, де дивитись

Зауважимо, що наразі відомі лише 20 учасників Євро-2020 з 24-х. Це команди, які посіли перші та другі місця у десяти групах відбору. Нагадаємо, Україна стала переможцем групи B, випередивши Португалію та не зазнавши жодної поразки.

Останні 4 команди стануть відомі 31 березня 2020 року – саме тоді завершиться плей-офф відбору через Лігу націй.

Особливість жеребкування Чемпіонату Європи 2020 полягає в тому, що господарі вже мають визначені групи, в які потрапили заздалегідь названими парами. Це, а також розведення збірних, зокрема, України і Росії, відчутно зменшувало поле для маневру. Нагадаємо, Україна гратиме в групі C та вже знає одного суперника – ним стала збірна Нідерландів, проти якої комада Шевченка зіграє в Амстердамі. Сьогодні "синьо-жовті" дізнаються ще одного опонента, а третій наш суперник стане відомий лише 31 березня 2020-го. Втім, відомо, що нам дістанеться Румунія (якщо виграє плей-офф шляху А) або переможець плей-офф шляху D (Грузія, Північна Македонія, Косово, Білорусь).

Результати жеребкування стикових матчів Євро-2020 – зменшилось коло потенційних суперників України

Остаточний посів має такий вигляд:

Кошик 1: Бельгія, Італія, Англія, Німеччина, Іспанія, Україна

Кошик 2: Франція, Польща, Швейцарія, Хорватія, Нідерланди, Росія

Кошик 3: Португалія, Туреччина, Данія, Австрія, Швеція, Чехія

Кошик 4: Фінляндія, Уельс, переможці стикових матчів

Чемпіонат Європи 2020 пройде у 12-ти містах Європи з 12 червня по 12 липня.

Група A: Італія (Олімпіко, Рим), Азербайджан (Олімпійський, Баку)

Група B: Росія (Санкт-Петербург, Санкт-Петербург), Данія (Паркен, Копенгаген)

Група C: Нідерланди (Йохан Кройфф Арена, Амстердам), Румунія (Арена Націонале, Бухарест)

Група D: Англія (Уемблі, Лондон), Шотландія (Хемпден Парк, Глазго)

Група E: Іспанія (Сан-Мамес, Більбао), Ірландія (Дублін Арена, Дублін)

Група F: Німеччина (Арена Мюнхен, Мюнхен), Угорщина (Пушкаш Арена, Будапешт)