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УАФ офіційно затвердила календар та регламент УПЛ сезону 2020/21

16:27 - Читать на русском
УАФ офіційно затвердила календар та регламент УПЛ сезону 2020/21
Затверджено календар УПЛ / ФК Шахтар

Виконком Української асоціації футболу провів спеціальне засідання, на якому затвердив план-графік та регламент Прем'єр-ліги у сезоні 2020/21.

Засідання Виконкому УАФ проводилося дистанційно за допомогою засобів зв'язку. Затверджено, що у наступному сезоні УПЛ візьмуть участь 14 команд, інформує офіційний сайт УАФ.

УПЛ затвердила календар чемпіонату України 2020/21 – перше Класичне відбудеться у 9 турі

Перший тур УПЛ 2020/21 пройде 22 серпня (базова дата). Останній ігровий день запланований на 15 травня 2021 року. Змагання пройдуть у два кола – жодного поділу на групи більше не буде. Зауважимо, що остаточний склад учасників Прем'єр-ліги на наступний сезон ще невідомий, адже у Першій лізі ще не зіграні матчі останнього туру.

Як відомо, останні кілька сезонів в УПЛ грали 12 команд. Змагання проводилися в два етапи – після 22-х турів команди ділилися на дві групи, після чого грали ще 10 турів. Тепер же УПЛ набуде класичного формату у два кола.

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