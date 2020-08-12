УАФ официально утвердила календарь и регламент УПЛ сезона 2020/21

Заседание Исполкома УАФ проводилось дистанционно с помощью средств связи. Утверждено, что в следующем сезоне УПЛ примут участие 14 команд, информирует официальный сайт УАФ.

УПЛ утвердила календарь чемпионата Украины 2020/21 – первое Классическое состоится в 9 туре

Первый тур УПЛ 2020/21 пройдет 22 августа (базовая дата). Последний игровой день запланирован на 15 мая 2021 года. Соревнования пройдут в два круга – никакого разделения на группы больше не будет. Заметим, что окончательный состав участников Премьер-лиги на следующий сезон еще неизвестен, ведь в Первой лиге еще не сыграны матчи последнего тура.

Как известно, последние несколько сезонов в УПЛ играли 12 команд. Соревнования проводились в два этапа – после 22-х туров команды делились на две группы, после чего играли еще 10 туров. Теперь же УПЛ приобретет классический формат в два круга.

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