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УПЛ затвердила календар чемпіонату України 2020/21 – перше Класичне відбудеться у 9 турі

15:54 - Читать на русском
УПЛ затвердила календар чемпіонату України 2020/21 – перше Класичне відбудеться у 9 турі
Шахтар – Динамо / ФК Шахтар

Українська Прем'єр-ліга оголосила розклад поєдинків першого кола чемпіонату України

Перше Класичне сезону 2020/21 відбудеться лише у 9-му турі УПЛ, повідомляє офіційний сайт Прем'єр-ліги.

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Зазначають, що остаточний календар чемпіонату стане відомий після проведення останнього туру Першої ліги.

Нагадаємо, з початком нового сезону УПЛ очікує розширення – замість Карпат до чемпіонату піднімуться одразу три представники Першої ліги.

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