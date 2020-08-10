УПЛ затвердила календар чемпіонату України 2020/21 – перше Класичне відбудеться у 9 турі

Ліга чемпіонів — 16:08 825
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Атлетіко розкрив прізвища хворих на коронавірус – в Лізі чемпіонів проти РБ Лейпциг вони не зіграють
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Вернидуб зустрінеться з екс-динамівцем, Петряк проти ірландців – результати жеребкування першого раунду ЛЄ 2020/21Ліга Європи — 15:40 3803
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Трансфер Костевича в Динамо не пов'язаний з бажанням Луческу, посприяв агент Бєсєдіна, – ЗМІУкраїна — 15:00 3506
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Результати жеребкування 2 раунду ЛЧ 2020/21 – важка доля Реброва, фарт Мілевського, коло суперників ДинамоЛіга чемпіонів — 13:53 16041
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Дебютний матч Луческу в Динамо: трансфери, питання до 4-х гравців, 2 улюбленці та плутанина з іменамиУкраїна — 13:10 8332