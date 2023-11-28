Вже найближчим часом в українському футболі відбудуться відчутні зміни. У січні УАФ обере обере нового президента на позачерговому конгресі, а Андрій Павелко офіційно піде з посади.

Виконком Української асоціації футболу офіційно затвердив дату, час та місце проведення позачергового XXVI Конгресу УАФ.

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Як повідомляє офіційний сайт УАФ, позачерговий конгрес відбудеться 25 січня 2024 року в Будинку футболу. Виконком УАФ затвердив цю пропозицію.

УАФ офіційно повідомила, що одним з пунктів порядку денного буде обрання нового президента та віце-президентів організації. Це означає, що Андрій Павелко буде усунений з посади вже найближчим часом.

Зазначається, що виконком УАФ відсторонив Юрія Запісоцького з посади генерального секретаря УАФ. Виконувачем обов’язків генерального секретаря УАФ призначено Ігоря Грищенка.

Нагадаємо, що скликання позачергового конгресу УАФ необхідний для усунення Андрія Павелка з посади президента Асоціації. У 2022 році він отримав підозру щодо розкрадання коштів під час будівництва футбольних полів. Йому було обрано запобіжний захід – утримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі майже 9,9 млн грн. Застава була внесена. Влітку 2023-го суд змінив йому запобіжний захід – нині Павелко перебуває у СІЗО та відсторонений від посади президента УАФ.

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