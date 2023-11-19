"СК Дніпро-1 дотримується нейтральної позиції. Ми не "за" і не "проти", просто не хочемо приймати у цьому участь. Зробіть усе легітимно, як треба.

Шахтар, Дніпро-1 і ще два клуби УПЛ не підтримали скликання Конгресу УАФ для зняття Павелка, – джерело

Я вважаю, що Павелко нелегітимно сидить у в'язниці. Його потрібно відпустити, довести справу до суду, і лише потім садити. А так його тримають під вартою просто ні за що. Павелко ж не є небезпечним: він нікого не вбив, не згвалтував, не бігає з ножем по вулиці.

Його ізолювали за надуманою історією, що він нібито міг спілкуватися в Будинку футболу зі своїм юристом. Та він міг з ним і телефоном спілкуватися. Це все настільки надумано, що не хочеться про це навіть говорити.

Відпустіть Павелка, одягніть йому на ногу браслет і нехай сидить удома. Це некрасиво, коли людину тримають у в'язниці, а в цей час її прибирають із посади. Ходять чутки, що його готові відпустити, якщо він напише заяву, що йде з посади голови УАФ.

Нехай вирішують самі, СК Дніпро-1 у цьому участі не братиме через ситуацію, яка склалася з Павелком. Це не дуже добре", – сказав Фрідман у коментарі Sport-Express.

Нагадаємо, СК Дніпро-1 приєднався до Шахтаря, Ворскли та Металіста 1925 і відмовився підтримати скликання позачергового Конгресу УАФ з метою усунення Андрія Павелка з посади голови організації.

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