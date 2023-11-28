Уже в ближайшее время в украинском футболе произойдут ощутимые перемены. Андрей Павелко будет отстранен от должности президента УАФ на внеочередном конгрессе.

Исполком Украинской ассоциации футбола официально утвердил дату, время и место проведения внеочередного XXVI Конгресса УАФ.

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Как сообщает официальный сайт УАФ, внеочередной конгресс состоится 25 января 2024 года в Доме футбола – исполком УАФ утвердил это предложение.

УАФ официально сообщила, что одним из пунктов повестки дня будет избрание нового президента организации, а это значит, что Андрей Павелко будет отстранен от должности уже в ближайшее время.

Отмечается, что исполком УАФ отстранил Юрия Записоцкого от должности генерального секретаря УАФ. Исполняющим обязанности генерального секретаря УАФ назначен Игорь Грищенко.

Напомним, что созыв внеочередного конгресса УАФ необходим для отстранения Андрея Павелко от должности президента Ассоциации. В 2022 году он получил подозрение по хищению средств во время строительства футбольных полей. Ему была избрана мера пресечения – содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере почти 9,9 млн грн. Залог был внесен. Летом 2023-го суд изменил ему меру пресечения – сейчас Павелко находится в СИЗО и отстранен от должности президента УАФ.

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