"Була зустріч в УАФ, я розмовляв з президентом. Він поставився з розумінням, були відразу розмови з юридичним департаментом, щоб внесли це питання на розгляд.

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Якщо далі будуть виходити команди Першої ліги, при підході грандів УПЛ картки мають анулюватися (у команди Першої ліги – прим.)", – зазначив Собуцький у програмі Великий футбол.

Нагадаємо, що Агробізнес серйозно постраждав перед матчем із Динамо у півфіналі Кубка України – команда втратила аж п'ятьох основних гравці через перебір жовтих карток.

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