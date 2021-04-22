"Скасований пенальті? Якщо чесно, думав, що там було пенальті. Навіть не сперечався. Коли арбітр пішов дивитися VAR, то гравці Динамо говорили, що він перевіряє – це червона картка, чи жовта. Надії на те, що я не фолив не було.

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Як виявилось, суддя інакше трактував цей момент після перегляду і скасував пенальті. Сирота був перший на м'ячі, проштовхнув його далі, хоча я теж зазнав удару, але, мені здавалось, що я порушував", – поділився Курило в інтерв'ю 1927.kiev.ua.

Зазначимо, що цей момент не завадив Динамо розгромити Агробізнес у півфіналі Кубка України (3:0) та вийти у фінал турніру, де зустрінуться з Зорею 13 травня.

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