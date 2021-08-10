47-річний фахівець надалі веде перемовини з Аль-Айном щодо розірвання контракту. Якщо ж Реброву не вдасться домовитись, УАФ готова допомогти, стверджує журналіст Олег Ящук в ефірі Футбольного формату.

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Зокрема, організація візьме на себе виплату компенсації клубу з ОАЕ за дострокове припинення співпраці. Але є нюанс – УАФ допоможе Сергію, якщо потрібно буде заплатити до 1 мільйона євро. В іншому випадку, асоціація буде розглядати альтернативні кандидатури на вакантне місце головного тренера збірної України.

Нагадаємо, Ребров підписав контракт з Аль-Айном 6 червня, однак не провів жодного офіційного матчу. Про раптовий відхід Шевченка зі збірної України стало відомо 1 серпня. Нового наставника "синьо-жовті" мають отримати вже за два дні.

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