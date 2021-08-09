"Можна сказати, що в останній момент деякі обставини змінилися. Дійсно, ми говорили, що все мине гладко, але юридичні питання з розірванням угоди Реброва з його клубом, схоже, відтягують підписання контракту. Сподіваємося на позитив, адже Ребров є прерогативним вибором на посаду тренера збірної України.

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Ми, як асоціація, повинні бути готові до будь-якої ситуації. Звичайно ж, будемо розглядати і інших кандидатів. Чи можна сказати, що 12 серпня буде поставлена крапка, і Ребров приїде на виконком? Віримо в це. Втім, звичайно ж, потрібно бути готовими. Найближчий матч вже незабаром в Казахстані, потім вдома з Францією. Нам треба вже мати тренера, постараємося все для цього зробити", – заявив Протасов у коментарі Футбол NEWS.

Нагадаємо, Ребров підписав контракт з Аль-Айном 6 червня, однак не провів жодного офіційного матчу. Про раптовий відхід Шевченка зі збірної України стало відомо 1 серпня.

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