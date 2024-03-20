Португалець пропускав матч проти Атлетіко (3:0) у 29 турі Ла Ліги. Повідомлялось, що у Жоау Канселу фізичні проблеми.

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Як інформує Marca з посиланням на Rac 1, у 29-річного захисника підозрюють проблеми з серцем. Саме через це Канселу залишився поза заявкою на матч проти Атлетіко. Медична служба хоче виключити спадковість захворювання серця і провести додаткове обстеження.

Нагадаємо, Жоау Канселу виступає за Барселону на правах оренди з Манчестер Сіті. У поточному сезоні португалець зіграв за "кулес" у 32 матчах у всіх турнірах. В його активі чотири голи та чотири результативні передачі.

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