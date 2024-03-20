Португалец пропускал матч против Атлетико (3:0) в 29 туре Ла Лиги. Сообщалось, что у Жоау Канселу физические проблемы.

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Как информирует Marca со ссылкой на Rac 1, у 29-летнего защитника подозревают проблемы с сердцем. Именно из-за этого Канселу остался вне заявки на матч против Атлетико. Медицинская служба хочет исключить наследственность заболевания сердца и провести дополнительное обследование.

Напомним, Жоау Канселу выступает за Барселону на правах аренды из Манчестер Сити. В текущем сезоне португалец сыграл за "кулес" в 32 матчах во всех турнирах. В его активе четыре гола и четыре результативные передачи.

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