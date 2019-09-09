"У збірної України з'являється стиль", – Михайленко розхвалив "синьо-жовтих"

Головний тренер СК Дніпро-1 Дмитро Михайленко поділився враженнями від гри збірної України.

"Зараз найважливіше, що є у збірної України – з'являється стиль. І стиль не тільки оборонний, а й атакувальний. Це взагалі велика рідкість для збірних – мати свій стиль. Звичайно, наша збірна ще в процесі своєї еволюції, вона буде додавати.

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Гравці знаходяться ще в такому віці, коли вони ще не пройшли свій пік – той же Миколенко, Яремчук швидко прогресують.

Основне враження – хлопці дуже сильні фізично, це впадає в очі відразу, особливо після УПЛ. Таких швидких і потужних важко знайти", – сказав Михайленко YouTube-каналу УАФ.

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