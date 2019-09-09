toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Збірна України
ЗБІРНА УКРАЇНИ УКРАЇНА - НІГЕРІЯ ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

"У збірної України з'являється стиль", – Михайленко розхвалив "синьо-жовтих"

18:18 589 Читать на русском
"У збірної України з'являється стиль", – Михайленко розхвалив "синьо-жовтих"
Дмитро Михайленко / УАФ

Головний тренер СК Дніпро-1 Дмитро Михайленко поділився враженнями від гри збірної України.

 

"Зараз найважливіше, що є у збірної України – з'являється стиль. І стиль не тільки оборонний, а й атакувальний. Це взагалі велика рідкість для збірних – мати свій стиль. Звичайно, наша збірна ще в процесі своєї еволюції, вона буде додавати.

Пятов: Хочу, щоб збірна України напряму вийшла на Євро-2020

Гравці знаходяться ще в такому віці, коли вони ще не пройшли свій пік – той же Миколенко, Яремчук швидко прогресують.

Основне враження – хлопці дуже сильні фізично, це впадає в очі відразу, особливо після УПЛ. Таких швидких і потужних важко знайти", – сказав Михайленко YouTube-каналу УАФ.

Ми на 99% учасники Євро-2020, або Шевченко – унікальний, а йому вже знайшли заміну: реакція соцмереж на Литва – Україна

blog_ava
"Я не поважав би самого себе, якби після такого залишився". Чому Олександр Чижевський покинув Карпати
16:00
5573
Теги
Збірна України Україна - Нігерія Україна Україна Відеоновини Дмитро Михайленко Дмитро Михайленко
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
23
хв
Польща
21:45
Австрія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук