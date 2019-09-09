"У сборной Украины появляется стиль", – Михайленко расхвалил "сине-желтых"

Главный тренер СК Днепр-1 Дмитрий Михайленко поделился впечатлениями от игры сборной Украины.

"Сейчас самое важное, что есть у сборной Украины – появляется стиль. И стиль не только оборонительный, но и атакующий. Это вообще большая редкость для сборных – иметь свой стиль. Конечно, наша сборная еще в процессе своей эволюции, она будет прибавлять.

Пятов: Хочу, чтобы сборная Украины напрямую вышла на Евро-2020

Игроки находятся еще в таком возрасте, когда они еще не прошли свой пик – тот же Миколенко, Яремчук быстро прогрессируют.

Основное впечатление – парни очень сильны физически, это бросается в глаза сразу, особенно после УПЛ. Таких быстрых и мощных тяжело найти", – сказал Михайленко YouTube-каналу УАФ.

Мы на 99% участники Евро-2020, или Шевченко – уникален, а ему уже нашли замену: реакция соцсетей на Литва – Украина