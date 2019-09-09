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"У сборной Украины появляется стиль", – Михайленко расхвалил "сине-желтых"

18:19 79 Читати українською
"У сборной Украины появляется стиль", – Михайленко расхвалил "сине-желтых"
Дмитрий Михайленко / УАФ

Главный тренер СК Днепр-1 Дмитрий Михайленко поделился впечатлениями от игры сборной Украины.

 

"Сейчас самое важное, что есть у сборной Украины – появляется стиль. И стиль не только оборонительный, но и атакующий. Это вообще большая редкость для сборных – иметь свой стиль. Конечно, наша сборная еще в процессе своей эволюции, она будет прибавлять.

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Игроки находятся еще в таком возрасте, когда они еще не прошли свой пик – тот же Миколенко, Яремчук быстро прогрессируют.

Основное впечатление – парни очень сильны физически, это бросается в глаза сразу, особенно после УПЛ. Таких быстрых и мощных тяжело найти", – сказал Михайленко YouTube-каналу УАФ.

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Видеоновости Украина - Нигерия Украина Украина Сборная Украины Дмитрий Михайленко Дмитрий Михайленко
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