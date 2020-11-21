"Мне рассказывали журналисты, что в Швейцарии нет такого страшного локдауна, как можно было бы себе представить, судя по решению санитарного врача. Люди ходят по улицам без масок, редко кто на улице в маске. Только в торговых центрах или супермаркетах все в масках, как и у нас. Работают рестораны и кафе.

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Жесткой пандемии, как можно было себе представить по решению врача, нет. Этот же врач разрешил в начале месяца играть Цюриху с Люцерном, несмотря на то, что у обеих командах были инфицированные люди. Это наталкивает на мысли об избирательности этого господина.

Оказалось, что он является футбольным фаном. Кажется, УЕФА следовало бы обратить внимание на этот счет", – поделился Гливинский во время прямого эфира в Instagram.

Напомним, что во вторник, 17 ноября, власти кантона Люцерн запретили проводить матч Швейцария – Украина из-за новых случаев коронавируса, а "сине-желтых" отправили на карантин. Позже УАФ заявила, что сборная готова провести поединок 18 ноября с имеющимися неинфицированными игроками, однако команда Шевченко уже отправилась домой.

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