Пауло Дибала встигне залікувати травму до початку чемпіонату світу 2022 року у Катарі.

Нападник Роми Пауло Дибала розпочав процес відновлення після травми лівого прямого м'яза стегна. Як інформує Corriere dello Sport, аргентинець встигне залікувати травму до початку чемпіонату світу в Катарі.

Дибала пропустить тривалий період через травму

Водночас журналіст аргентинського видання TYC Sports Гастон Едул стверджує, що тренерський штаб збірної на чолі з Ліонелем Скалоні ще не визначився, чи варто включати Дібалу до заявки "альбіселесте" на ЧС-2022. Згідно з джерелом, Скалоні визначиться з цього питання лише на другому тижні листопада.

Раніше повідомлялося, що Дибала пропустить від 4 до 8 тижнів.

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