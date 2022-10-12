У збірній Аргентини не впевнені, що Дибалу потрібно включати до заявки на ЧС-2022
Пауло Дибала встигне залікувати травму до початку чемпіонату світу 2022 року у Катарі.
Нападник Роми Пауло Дибала розпочав процес відновлення після травми лівого прямого м'яза стегна. Як інформує Corriere dello Sport, аргентинець встигне залікувати травму до початку чемпіонату світу в Катарі.
Дибала пропустить тривалий період через травму
Водночас журналіст аргентинського видання TYC Sports Гастон Едул стверджує, що тренерський штаб збірної на чолі з Ліонелем Скалоні ще не визначився, чи варто включати Дібалу до заявки "альбіселесте" на ЧС-2022. Згідно з джерелом, Скалоні визначиться з цього питання лише на другому тижні листопада.
Раніше повідомлялося, що Дибала пропустить від 4 до 8 тижнів.
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