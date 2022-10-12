Пауло Дибала успеет залечить травму к началу чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Нападающий Ромы Пауло Дибала приступил к процессу восстановления после травмы левой прямой мышцы бедра. Как информирует Corriere dello Sport, аргентинец успевает по срокам залечить травму к началу чемпионата мира в Катаре.

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В то же время журналист аргентинского издания TYC Sports Гастон Эдул утверждает, что тренерский штаб сборной во главе с Лионелем Скалони еще не определился, стоит ли включать Дибалу в заявку "альбиселесте" на ЧМ-2022. Согласно источнику, Скалони определится по этому вопросу только на второй неделе ноября.

Ранее сообщалось, что Дыбала пропустит от 4 до 8 недель.

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