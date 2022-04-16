У війні з Росією загинув відомий ультрас Шахтаря
00:11 - Читать на русском
Російська армія, на жаль, продовжує вбивати українців, які борються за незалежність своєї держави.
Кілька днів тому від рук російських загарбників загинув Славік "Сява", інформує користувач Віталій Овчаренко у Facebook.
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Померлий чоловік був одним із лідерів фанатського хуліганського руху Шахтаря. У нього залишилась донька, яка зараз ходить у другий клас.
Нагадаємо, сьогодні триває вже 52-й день повномасштабної війни Росії проти України. Окупантів вибили з півночі, але ворог зосереджує сили для наступу на сході та півдні.
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