Російська армія, на жаль, продовжує вбивати українців, які борються за незалежність своєї держави.

Кілька днів тому від рук російських загарбників загинув Славік "Сява", інформує користувач Віталій Овчаренко у Facebook.

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Померлий чоловік був одним із лідерів фанатського хуліганського руху Шахтаря. У нього залишилась донька, яка зараз ходить у другий клас.

Нагадаємо, сьогодні триває вже 52-й день повномасштабної війни Росії проти України. Окупантів вибили з півночі, але ворог зосереджує сили для наступу на сході та півдні.

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