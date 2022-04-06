"​​У боях за Маріуполь загинув Олександр "Казімір" Дерев‘янко з колективу Albatross... Він відчайдушно бився у складі легендарного полку "Азов" за наше українське місто.

Відомий ультрас Дніпра загинув у боях під Києвом

Ніколи не забудемо. Слава Героям!

У кого є можливість, можете підтримати близьких:

4149629389706961 – Дерев‘янко Анна Олександрівна;

5168757380879025 – Гапич Микола Степанович", – йдеться в публікації WBC | Ультрас Динамо.

Нагадаємо, Маріуполь вже кілька тижнів перебуває у блокаді, однак наші захисники залишаються в місті і винищують російську нечисть.

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