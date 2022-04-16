Российская армия, к сожалению, продолжает убивать украинцев, борющихся за независимость своего государства.

Несколько дней назад от рук российских захватчиков погиб Славик "Сява", сообщает пользователь Виталий Овчаренко в Facebook.

Ультрас Динамо погиб в боях за Мариуполь

Умерший мужчина был одним из лидеров фанатского хулиганского движения Шахтера. У него осталась дочь, которая сейчас ходит во второй класс.

Напомним, сегодня длится уже 52-й день полномасштабной войны России против Украины. Оккупантов выбили из севера, но враг сосредотачивает силы для наступления на востоке и юге.