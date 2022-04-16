В войне с Россией погиб известный ультрас Шахтера
16 апреля 00:11 - Читати українською
Российская армия, к сожалению, продолжает убивать украинцев, борющихся за независимость своего государства.
Несколько дней назад от рук российских захватчиков погиб Славик "Сява", сообщает пользователь Виталий Овчаренко в Facebook.
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Умерший мужчина был одним из лидеров фанатского хулиганского движения Шахтера. У него осталась дочь, которая сейчас ходит во второй класс.
Напомним, сегодня длится уже 52-й день полномасштабной войны России против Украины. Оккупантов выбили из севера, но враг сосредотачивает силы для наступления на востоке и юге.
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