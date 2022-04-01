"Не лише Путін винен у всьому цьому, а кожен росіянин. У мене в Росії родина, там живуть мої двоюрідні брати та сестра.

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У них зовсім інша інформація, до них достукатися складно. Що ти їм доведеш, якщо у них 8 років по телевізору показують усю цю маячню? Я сам якось подивився їхні новини, від них просто нудить, там показують все навпаки. І людям вісім років цим промивали вуха", – сказав Когут у коментарі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, українці вже 37-й день мужно захищають свою батьківщину від вторгнення російських окупантів. Весь світ об'єднався проти кривавого нападу Путіна і Ко і намагається всіляко допомагати та підтримувати нашу державу.

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