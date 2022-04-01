"Не только Путин виноват во всем этом, а каждый россиянин. У меня в России родственники, там живут мои двоюродные братья и сестра.

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У них совсем другая информация, до них достучаться сложно. Что ты им докажешь, если у них 8 лет по телевизору показывают весь этот бред? Я сам однажды посмотрел их новости, от них просто тошнит, там показывают все наоборот. И людям восемь лет этим промывали уши", – сказал Когут в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, украинцы уже 37-й день мужественно защищают свою родину от вторжения российских оккупантов. Весь мир объединился против кровавого нападения Путина и Ко и пытается всячески помогать и поддерживать наше государство.

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