"Комісія задоволена тим, що гравець відповів з любов'ю на повідомлення свого уругвайського друга, і що у відповіді не було расистського наміру або образи щодо друга або інших людей, які читали пост в Instagram.

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Такий висновок підтверджено всіма доступними доказами, що відносяться до обставин, в яких був зроблений пост, і з урахуванням характеру і реакції гравця. Однак недостатньо, щоб у гравця просто не було такого наміру", – наводить заяву FA видання Associated Press.

Також зазначається, що вболівальник АПЛ, побачивши цей пост, неодмінно "прийшов би до висновку, що використані слова були образливими з расової точки зору". FA висловила свій подив, що Манчестер Юнайтед не проводить підготовку до роботи з медіа для нових гравців, які не говорять англійською.

Нагадаємо, 33-річний уругваєць дискваліфікований на 3 матчі та оштрафований на 100 тисяч фунтів за слово "negrito" у своєму Instagram. Манчестер Юнайтед вже заявив, що нападник не оскаржуватиме дане рішення.

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