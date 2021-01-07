"Комиссия довольна тем, что игрок ответил с любовью на сообщение своего уругвайского друга, и в ответе не было расистского умысла или оскорбления относительно друга или других людей, которые читали пост в Instagram.

Кавани отреагировал на дисквалификацию от FA: Извините, если я задел кого-то, выразив симпатию к своему другу

Этот вывод подтверждается всеми доказательствами, которые относятся к обстоятельствам, в которых был сделан пост, и с учетом характера и реакции игрока. Однако недостаточно, чтобы у игрока просто не было такого намерения", – приводит заявление FA издание Associated Press.

Также отмечается, что болельщик АПЛ, увидев этот пост, обязательно "пришел бы к выводу, что использованные слова были оскорбительными с расовой точки зрения". FA выразила свое удивление, что Манчестер Юнайтед не проводит подготовку к работе с медиа для новых игроков, которые не говорят по-английски.

Напомним, 33-летний уругваец дисквалифицирован на 3 матча и оштрафован на 100 тысяч фунтов за слово "negrito" в своем Instagram. Манчестер Юнайтед уже заявил, что нападающий не будет оспаривать данное решение.

Ман Юнайтед – Ман Сіті: експеримент Гвардіоли з бджолами дає результат, тотальний футбол б`є класичну модель Сульшера